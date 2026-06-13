Bursa'da iş yerine silahlı saldırı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Şirin Sokak’ta sanayi malzemeleri ve makineleri satışı yapılan bir iş yerine saat 02.30 sıralarında ateş açıldı.

Motosikletle sokağa giden 2 kişi, o sırada kapalı olan işletmeye tabancayla defalarca ateş etti.

İş yerinin camlarında hasar oluştu.

POLİS ARIYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İş yerinde inceleme yapan ekipler, kaçan şüphelilerin kimliklerinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.