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Bursa'da işçisini uyuşturucuya alıştıran patron tutuklandı

Bursa’da bir iş yerinden hırsızlık yaparken yakalanan 16 yaşındaki gencin itirafı polisleri harekete geçirdi.

İHA | 17.08.2019 - 12:10..
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Bursa’da bir yerinde hırsızlık yaparken yakalanan 16 yaşındaki genç, Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

PATRONU UYUŞTURUCUYA ALIŞTIRDI

Burada ifadesi alınan genç, uyuşturucu madde kullandığını, bunun için hırsızlık yaptığını, kendisini buna patronunun alıştırdığını söyledi.

Gencin, patronuna uyuşturucu satan torbacının evini bildiğini söylemesi üzerine, ekipler eve operasyon düzenlemek için çalışmalara başladı.

Bursa'da işçisini uyuşturucuya alıştıran patron tutuklandı

ARAMA YAPILDI

Ekipler evin çevresinde çalışmalarına devam ederken bir aracın kendilerini takip ettiğini fark etti. Şüphelenip aracı durduran ekipler, araçta bulunan M.O, M.N. ve S.Ö. isimli şahısları aşağı indirerek üzerilerinde arama yaptı.

Aramalarda M.O’nun üzerinden 1 tabanca, N.M’nin üzerinden ise uyuşturucu madde ve fişek çıktı. 3 şüpheli, gencin teşhis etmesi üzerine emniyete götürüldü. Suça sürüklenen genç, burada patronuna uyuşturucu temin eden kişinin araçta bulunanlardan S.Ö. olduğunu söyledi.

Bursa'da işçisini uyuşturucuya alıştıran patron tutuklandı

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Küçük yaşına rağmen çalışanını uyuşturucuya alıştıran S.Y’yi de gözaltına alan ekipler, hem S.Y’yi hem de torbacısı S.Ö’yü emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk etti. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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