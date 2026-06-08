Bursa'da kaldırıma çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Bursa'da kaldırıma çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Cihan A. yönetimindeki otomobil, kara yolundaki kaldırıma çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan araçta sürücü ve yanındaki İsmail Ülgen sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ CAN VERDİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Cihan A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan Ülgen, ambulansla Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Cenaze, incelemelerin ardından hastane morguna götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)