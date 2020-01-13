Bursa'da kar maskeli hırsızlar, camı kırıp telefon çaldı

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Türk ve Rus heyetlerinin Libya görüşmesi başladı

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1 Tunceli'de kartpostallık görüntüler Tunceli'nin Ovacık ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağıyla kaplandı.

2 Kadınları ve erkekleri farklı etkileyen 8 hastalık Kadınlar ve erkekler benzer semptomlara sahip aynı hastalıklara sahip olsalar da bazı hastalıklar, farklı şekilde etkileyebiliyor...

3 Libya'daki ateşkes için Moskova'daki toplantı başladı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşları ile Libya ateşkesini konuşmak için Moskova'ya gitti.

4 Kanal İstanbul'dan yılda 1 milyar dolar gelir sağlanacak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "Hesaplarımıza göre Kanal İstanbul'dan geçecek gemilerden alacağımız para, asgari yıllık net 1 milyar dolar civarında" dedi.

5 Doğu Anadolu'dan 2019'da 1,8 milyar dolarlık ihracat Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğine (DAİB) üye firmaların yaptığı ihracat geçen yıl yüzde 3,65 artarak, Türkiye'nin ihracat artış ortalaması olan 2,4'ü geçti.

6 Zidane, Real Madrid'le 9 finalde 9 kupa kazandı Atletico Madrid'i penaltı atışları sonucunda 4-1 mağlup eden Real Madrid, İspanya Süper Kupası'nı kazandı. Zidane, çıktığı 9. finalinde de zafere ulaşarak tarihi bir başarıya imza attı.