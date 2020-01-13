taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8597
Euro
6.5172
Altın
1548.35
Borsa
120384.1
Gram Altın
291.805
Bitcoin
47702.9

Bursa'da kar maskeli hırsızlar, camı kırıp telefon çaldı

Karacabey ilçesinde kaldırım taşı ile camı kıran hırsızlar, 50 saniyede 80 bin liralık telefon çalıp kaçtı.

İHA | 13.01.2020 - 10:21..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, bir telefon mağazasına çalıntı plaka araçla gelen kar maskeli 4 hırsız, kaldırım taşıyla cam çerçeveyi kırarak içeri girdi.

80 BİN TL DEĞERİNDEKİ TELEFONLARI ÇALIP KAÇTILAR

Üzerlerine kırılan cam çerçevenin düşmesine rağmen yılmayan şüpheliler, 50 saniye içerisinde 80 bin TL değerinde olan 16 akıllı telefonu çalıp, geldikleri otomobille kaçtı.

Bursa'da kar maskeli hırsızlar, camı kırıp telefon çaldı ViDEO

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, kar maskeli hırsızları arıyor.

Bursa'da kar maskeli hırsızlar, camı kırıp telefon çaldı

Bursa'da kar maskeli hırsızlar, camı kırıp telefon çaldı


İlginizi Çekebilir
Kanal İstanbul'dan yılda 1 milyar dolar gelir sağlanacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "Hesaplarımıza göre Kanal İstanbul'dan geçecek gemilerden alacağımız para, asgari yıllık net 1 milyar dolar civarında" dedi.
İstanbul'da kaçak puro operasyonu: 5 gözaltı
Şişli'de bulunan bir alışveriş merkezindeki dükkan ve depoya düzenlenen operasyon sonucu, 234 bin kaçak puro ele geçirildi.
Kağıthane'de su tankeri devrildi: 2 yaralı
Virajı alamayan su tankeri, cadde üzerine devrilerek yan yattı. Tankerde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İzmir'de 171 kaçak göçmen yakalandı
Menderes ve Karaburun ilçelerinde jandarma ekiplerince yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsmailağa Cemaati'ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsmailağa Cemaati'ne ziyaret

536
Bireysel Emeklilik Sistemi'yle toplanan para

Bireysel Emeklilik Sistemi'yle toplanan para

164
Irak S-400 almak için harekete geçti

Irak S-400 almak için harekete geçti

64
Süleyman Soylu'nun burnu kanadı

Süleyman Soylu'nun burnu kanadı

386
İngiltere, Almanya ve Fransa'dan İran'a ortak açıklama

İngiltere, Almanya ve Fransa'dan İran'a ortak açıklama

215
Juventus Roma'yı yenerek liderlik koltuğuna oturdu

Juventus Roma'yı yenerek liderlik koltuğuna oturdu

23
Merih Demiral sakatlandı

Merih Demiral sakatlandı

30
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir