Bursa'nın Karacabey ilçesinde, bir telefon mağazasına çalıntı plaka araçla gelen kar maskeli 4 hırsız, kaldırım taşıyla cam çerçeveyi kırarak içeri girdi.
80 BİN TL DEĞERİNDEKİ TELEFONLARI ÇALIP KAÇTILAR
Üzerlerine kırılan cam çerçevenin düşmesine rağmen yılmayan şüpheliler, 50 saniye içerisinde 80 bin TL değerinde olan 16 akıllı telefonu çalıp, geldikleri otomobille kaçtı.
Bursa'da kar maskeli hırsızlar, camı kırıp telefon çaldı ViDEO
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili soruşturma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, kar maskeli hırsızları arıyor.