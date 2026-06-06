Bursa'da kardeşler 11 yıl arayla aynı kazada can verdi

Bursa'nın Orhangazi ilçesi Gölyaka Sahil yolunda, geçtiğimiz pazar günü feci bir kaza meydana geldi.

31 yaşındaki Mehmet Koparan, kendisine ait motosikletle seyir halindeyken sahil yoluna dönüş yapmak isteyen hafif ticari araca çarpıp, çalılık alana yuvarlandı.

5 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Ağır yaralı halde Bursa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Mehmet Koparan, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

ABLASINI DA AYNI KAZADA KAYBETMİŞ

Henüz genç yaşında motosiklet kazasında hayatını kaybeden Mehmet Koparan’ın ablası Aslı Koparan'ın da 2015 yılının Temmuz ayında, Çanakkale’de yine bir motosiklet kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

11 yıl ara ile 2 evladını motosiklet kazasında yitiren ve halen kanser tedavisi gördüğü belirlenen baba Yalçın ile anne Mücella Koparan, büyük acı yaşadı.

ABLASININ YANINA DEFNEDİLDİ

Mehmet Koparan’ın cenazesi, Şehir Hastanesinden alınarak Orhangazi’ye bağlı Kırsal Sölöz Mahallesi’ne getirildi.

Mehmet Koparan’ın cenazesi, burada öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Genç adam, 11 yıl önce kendisi ile aynı kaderi paylaşan ablası Aslı Koparan’ın mezarının yanında defnedildi.

Yalçın ve Mücella Koparan’ın hayatta kalan tek çocukları Samet ise cenazede uzun süre gözyaşı döktü.

ORGANLARI BAŞKA HASTALARA UMUT OLACAK

Şehir Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesine yenik düşen Mehmet Koparan’ın, ölmeden önce organlarını bağışladığı belirlendi.

Ölümünün ardından ise organları ailesinin onayı ile bağışlandı.