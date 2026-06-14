Bursa'da karga kurtarılırken arkadaşları adeta kuşatma yaptı, saldırgan davranışlar sergiledi

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Bursa'da şaşırtan olay...

Mudanya'da bir ağaca karganın takıldığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

KARGALAR SALDIRGAN DAVRANIŞLAR SERGİLEDİ

Kurtarma çalışması sırasında çevrede bulunan diğer kargalar, ekiplerin bulunduğu alanda zaman zaman saldırgan davranışlar sergiledi.

Yaşanan ilginç anlara rağmen herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.

KARGA KURTARILDI

Ekiplerin dikkatli müdahalesi sonucunda ağaca takılı kalan karga, bulunduğu yerden kurtarılarak yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kurtarma anını merakla izleyen vatandaşlar, itfaiye ekibini alkışladı.