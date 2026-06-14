Bursa'da karga kurtarılırken arkadaşları adeta kuşatma yaptı, saldırgan davranışlar sergiledi
Mudanya ilçesi Ömerbey Mahallesi Muhtarlığı önünde bir ağaca takılan karga itfaiye ekiplerince kurtarıldığı sırada diğer kargalar adeta kuşatma yaptı.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Bursa'da şaşırtan olay...
Mudanya'da bir ağaca karganın takıldığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
KARGALAR SALDIRGAN DAVRANIŞLAR SERGİLEDİ
Kurtarma çalışması sırasında çevrede bulunan diğer kargalar, ekiplerin bulunduğu alanda zaman zaman saldırgan davranışlar sergiledi.
Yaşanan ilginç anlara rağmen herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.
KARGA KURTARILDI
Ekiplerin dikkatli müdahalesi sonucunda ağaca takılı kalan karga, bulunduğu yerden kurtarılarak yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.
Kurtarma anını merakla izleyen vatandaşlar, itfaiye ekibini alkışladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)