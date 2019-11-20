taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6961
Euro
6.3079
Altın
1472.03
Borsa
106785.08
Gram Altın
269.589
Bitcoin
46093.48

Bursa'da kayıp ilanı verilen şahıs ortaya çıktı

Jandarma ve çok sayıda arama kurtarma ekibi tarafından aranan kayıp adam, elini kolunu sallayarak ger döndü.

İHA | 20.11.2019 - 21:55..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Bursa’nın İznik ilçesinde dün akşam saatlerinde eşi ile tartıştıktan sonra bir daha eve dönmeyen Mehmet Ali Koldaş (49), arama-kurtarma ekiplerini alarma geçirmişti.

Sabah saatlerinden itibaren Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, NAK, İHH ve ANDA ekiplerinin her yerde aradığı kayıp vatandaş, elini kolunu sallayarak köyüne döndü.

AİLESİ SEVİNÇ İÇERİSİNDE KARŞILADI

Koldaş’ın eşi ile tartıştıktan sonra sinirlenerek evden çıktığı dağlık bir bölgede geceyi geçirdiği ardından akşam üstü bir yakının kafesinde oturduktan sonra köyüne döndüğü öğrenildi. Ailesi ve akrabaları Koldaş’ın sağ salim dönmesine çok sevindi. Jandarma ekipleri daha sonra Koldaş’ın ifadesini aldı.

Her yerde aranıyordu elini kolunu sallayarak geri döndü -1

Her yerde aranıyordu elini kolunu sallayarak geri döndü -2

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ömür Gedik ne istiyor

Ömür Gedik ne istiyor

205
Tekirdağ'da 286 milyar metreküp doğalgaz rezervi çıktı

Tekirdağ'da 286 milyar metreküp doğalgaz rezervi çıktı

449
300 bin TL ödül ile aranan teröristin yakalanma anları

300 bin TL ödül ile aranan teröristin yakalanma anları

141
2018 yılı vergi rekortmenleri açıklandı

2018 yılı vergi rekortmenleri açıklandı

188
Erdoğan'dan CHP'li Engin Özkoç'a tepki

Erdoğan'dan CHP'li Engin Özkoç'a tepki

327
İslam'la dalga geçen ABD elçiliği çalışanları gözaltında

İslam'la dalga geçen ABD elçiliği çalışanları gözaltında

342
Hastane çalışanlarının eğlencesine soruşturma

Hastane çalışanlarının eğlencesine soruşturma

410
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir