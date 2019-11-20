Bursa'da kayıp ilanı verilen şahıs ortaya çıktı

Bursa’nın İznik ilçesinde dün akşam saatlerinde eşi ile tartıştıktan sonra bir daha eve dönmeyen Mehmet Ali Koldaş (49), arama-kurtarma ekiplerini alarma geçirmişti.

Sabah saatlerinden itibaren Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, NAK, İHH ve ANDA ekiplerinin her yerde aradığı kayıp vatandaş, elini kolunu sallayarak köyüne döndü.

AİLESİ SEVİNÇ İÇERİSİNDE KARŞILADI

Koldaş’ın eşi ile tartıştıktan sonra sinirlenerek evden çıktığı dağlık bir bölgede geceyi geçirdiği ardından akşam üstü bir yakının kafesinde oturduktan sonra köyüne döndüğü öğrenildi. Ailesi ve akrabaları Koldaş’ın sağ salim dönmesine çok sevindi. Jandarma ekipleri daha sonra Koldaş’ın ifadesini aldı.





