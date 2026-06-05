Bursa'da kayıp yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

Bursa’nın Gemlik ilçesinde dün sabah evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Neşet Koçlu için ailesi, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Yakınları, sosyal medya üzerinden de çağrılarda bulunarak yaşlı adama ulaşmaya çalıştı.

KARSAK DERESİ ÇEVRESİNDE YOĞUNLAŞILDI

İhbar üzerine harekete geçen AFAD ekipleri, polis ve gönüllü vatandaşların da desteğiyle bölgede kapsamlı bir arama çalışması yürüttü. Çalışmalarda dere yatakları, kırsal alanlar ve yol güzergâhları titizlikle incelendi.

Arama ekipleri, Orhangazi yolu üzerindeki Karsak Deresi üst kesimlerinde ve otoyol çevresinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bölgedeki aramalar sırasında ekipler, Neşet Koçlu’ya ulaştı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Öğle saatlerinde yapılan aramalarda, 75 yaşındaki Neşet Koçlu’nun cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, bölge savcısının incelemesinin ardından cenazenin otopsi için morga kaldırıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken Koçlu’nun ölüm nedeninin, yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacağı bildirildi.