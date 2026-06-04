Bursa'da kaza sonrası kaçan alkollü sürücü, otomobilinin düşen plakasından yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, saat 00.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde Tuğra U.'nun kullandığı motosiklet, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Tuğra U. ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü ise kaza yerinden kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tuğra U., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TAMPONUN KAZADA DÜŞTÜĞÜ BELİRLENDİ

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmasında, kaçan sürücünün aracının plakasının da bulunduğu tamponun kaza yerinde düştüğü belirlendi.

Plaka bilgilerini inceleyen ekipler, otomobil sürücüsü Mert Can G.'yi evinin önünde yakalayarak gözaltına aldı.

71 BİN LİRA CEZA YAZILDI

Yapılan kontrollerde 1.30 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye, alkollü araç kullanmaktan 25 bin lira, kaza yerinden kaçmaktan ise 46 bin lira olmak üzere toplam 71 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.