Bursa’da kazadan sonra kaçan alkollü sürücü, aracında uyurken yakalandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde saat 00.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi’ne, İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri kaza ihbarı sonrası sevk edildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerde, park halindeki araca otomobiliyle çarpan sürücünün olay yerinden aracıyla kaçtığı tespit edildi.

ARACINDA UYURKEN BULUNDU

Ekipler, kaçan sürücünün aracını, Süleymaniye Mahallesi Şehit Er Akif Karşı Sokak’ta bulunan bir sitenin içerisinde park halinde buldu.

Sürücü koltuğunda uyuyan Sabri E., polis ekipleri tarafından uyandırılarak araçtan indirildi.

"REİS VALLAHİ BİLLAHİ BEN SAĞ KOLTUKDAYDIM"

Aracı kullanmadığını iddia eden sürücü Sabri E., "Reis vallahi billahi ben sağ koltuktaydım. Kimin sürdüğünü söyleyemem." dedikten bir süre sonra aracı kullandığını itiraf etti.

ALKOLMETREYİ DOĞRU ÜFLEMEKTE ZORLANDI

Ekipler daha sonra sürücüye alkol testi uygulamak istedi.

Ancak sürücü, alkolmetreyi doğru şekilde üflemekte zorlandı.

2,76 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Sürücü, defalarca denedi ancak başarılı olamadı.

Dakikalar süren uğraşların ardından yapılan ölçümde, Sabri E.'nin 2.76 promil alkollü olduğu belirlendi.

6 AY SÜREYLE EHLİYETİNE EL KONULDU

Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 25 bin lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

Sabri E., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.