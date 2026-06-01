İran, Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapattığını duyurdu

Orta Doğu'da gerilim yeniden tavan yaptı.

ABD ile İran arasındaki kalıcı barış umutları, İsrail'den gelen hamle ile tepetaklak oldu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'a yeni bir saldırı başlatılması yönünde talimat verdi.

ABD İLE GÖRÜŞMELER ASKIYA ALINDI

Bu hamlenin hemen ardından İran basınından bir son dakika açıklaması geldi.

Tasnim Haber Ajansı, Tahran yönetiminin, ABD ile arabulucular üzerinden yürütülen mesaj alışverişini durdurduğunu duyurdu.

İran basını: ABD ile mesaj alışverişi durdu

HÜRMÜZ BOĞAZI TAMAMEN KAPATILDI

Lübnan konusunda talepler karşılanana kadar ABD ile görüşmeme kararı alan İran cephesinden ikinci bir hamle daha geldi.

Tahran'ın, savaş sürecinde dünya ekonomisinin yapı taşlarından biri olduğu daha da anlaşılan Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapattığı aktarıldı.

ABD'NİN ABLUKASI

Öte yandan Washington yönetimi, İran'ın ekonomisini baltalamak amacıyla Boğaz'a yönelik bir abluka başlatmıştı.

İran'dan Hürmüz Boğazı'nı açmasını isteyen ABD Başkanı Donald Trump, ancak bu şekilde ablukaya son vereceklerini söylemişti.

"KİMSE KONTROL ETMEYECEK"

ABD Başkanı, son açıklamasında ise "Doğru zaman geldiğinde Hürmüz Boğazı’ndan tekneleri serbest bırakacağız.

Hürmüz Boğazı herkese açık olacak, kimse kontrol etmeyecek" ifadelerini kullanmıştı.

Donald Trump: Hürmüz Boğazı'nı kimse kontrol etmeyecek

GEÇİŞLERDEN ÜCRET ALMA KARARI

Daha İran Meclis Güvenlik Komisyonu'nun, Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilerden ücret alınmasını öngören yasa tasarısını onaylanmıştı.

Bu karar sadece ABD'nin değil birçok ülkenin tepkisi ile karşılaşmıştı.

BÜTÜN DÜNYAYI ETKİLEDİ

Ayrıca boğazın kapatılması ile petrol fiyatlarında ortaya çıkan yükseliş dünya genelinde bir krize neden oldu.

Akaryakıt fiyatlarına üst üste zamlar yapılırken ülkeler yeni tasarruf tedbirleri almak durumunda kaldı.