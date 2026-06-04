Bursa'da kazaya karışıp olay yerinden kaçan alkollü sürücü cezaevine gönderildi
İnegöl ilçesinde yaşanan kazada çarpıştığı motosikletlinin ağır yaralanmasına neden olup daha sonra olay yerinden kaçan 1.30 promil alkollü sürücü polis ekipleri tarafından yakalanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde feci kaza...
Cadde üzerinde seyir halinde olan Tuğra U. yönetimindeki motosiklet, karşı yönden gelen Mert Can G. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Şiddetli çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücü Tuğra U. yola savrularak ağır yaralandı.
OLAY YERİNDEN KAÇTI
Kazanın ardından otomobil sürücüsü aracını durdurmadan olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
DURUMU AĞIR
Ağır yaralanan genç sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
PLAKASINI OLAY YERİNDE BIRAKTI
Kazanın ardından inceleme yapan polis ekipleri, olay yerinde otomobile ait tampon ve plakayı buldu.
Elde edilen bilgiler doğrultusunda sürücünün adresine ulaşan ekipler, Mert Can G.'yi ikametinin önünde yakalayarak gözaltına aldı.
ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Sürücüye yapılan alkolmetre testinde 1.30 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Bunun üzerine sürücüye alkollü araç kullanmaktan 25 bin TL, kaza yerinden kaçmaktan ise 46 bin TL olmak üzere toplam 71 bin TL idari para cezası uygulandı.
TUTUKLANDI
Şüpheli sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.