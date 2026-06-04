Bursa'da kontrolden çıkan araç tabelaya çarptı: Sürücü yaralandı
Osmangazi ilçesinde iddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yol kenarındaki tabelaya çarptı. Yaşanan kazada sürücü yaralandı.
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Bursa'da merkez Osmangazi ilçesi Soğukkuyu Caddesi üzerinde araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan tabelaya çarptı.
Yaşanan kaza sonrası sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri, kaza yapan aracın aküsünü söktü.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)