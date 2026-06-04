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Bursa'da kontrolden çıkan araç tabelaya çarptı: Sürücü yaralandı

Osmangazi ilçesinde iddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yol kenarındaki tabelaya çarptı. Yaşanan kazada sürücü yaralandı.

İHA İHA
Bursa'da kontrolden çıkan araç tabelaya çarptı: Sürücü yaralandı
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Bursa'da merkez Osmangazi ilçesi Soğukkuyu Caddesi üzerinde araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan tabelaya çarptı.

Yaşanan kaza sonrası sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, kaza yapan aracın aküsünü söktü.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)