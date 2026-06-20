Bursa’da marketten televizyon çalan şüpheli, çalışanlar ve vatandaşlar tarafından yakalandı

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Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Beyler Mahallesi’nde bulunan bir zincir markete müşteri gibi giren 25 yaşındaki K.C.T., aldığı televizyonu giriş kapısının yanına bıraktı.

Bir süre market içerisinde dolaşarak rafları inceleyen şüpheli, daha sonra dışarı çıkarak kapı kenarına bıraktığı televizyonu alıp bölgeden uzaklaştı.

TELEVİZYONU ÇALDIĞI MARKETE GERİ DÖNDÜ

Çaldığı televizyonu marketin yanındaki pasajda bulunan bir esnafa emanet ettiği öğrenilen şüpheli, kısa süre sonra yeniden markete döndü.

Bu sırada televizyonun kaybolduğunu fark eden çalışanlar, güvenlik kameralarını inceleyince hırsızlık anını tespit etti.

KAÇMAYA ÇALIŞTI AMA YAKALANDI

Şüpheliyi markete geri döndüğünde fark eden çalışanlar, K.C.T.’yi durdurmak istedi. Kaçmaya başlayan zanlının peşine market çalışanları koşarken, kadın bir personelin de kovalamacaya katıldığı görüldü.

Şüpheli, İznik Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde çevredeki vatandaşların da yardımıyla yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan K.C.T.’nin, 18 ayrı suç kaydı bulunduğu ve Yalova’dan hırsızlık amacıyla İznik’e geldiği öğrenildi.