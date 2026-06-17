Bursa'da otomobil apartman bahçesine uçtu: Anne ve 3 oğlu ölümden döndü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, büyük bir facianın ucundan dönüldü.

B.K. idaresindeki otomobil, kavşağı geçtikten sonra kontrolden çıktı.

Yol kenarındaki apartman bahçesine uçan otomobil, apartmana çarparak durabildi.

ANNE VE OĞULLARI ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Kazada otomobildeki kadın sürücü ile 3 oğlu ölümden döndü.

Vatandaşlar, yaralı haldeki 8 ve 9 yaşındaki çocukları araçtan çıkarmak için seferber oldu.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazada yaralanan 2 küçük çocuk, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

Çocukların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirlenirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BU BÖLGEDE YAŞANAN İLK KAZA DEĞİL

Bölge sakinleri ise kavşağa bir hız kesici kasis konması gerektiğini belirterek, bu noktada çok sayıda kaza yaşandığını ifade etti.

Öte yandan bahçeye uçan otomobilin hurdaya dönerek kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.