Bursa'da park halindeki otomobil yokuştan kayarak eve çarptı

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Çekirge Mahallesi'nde, eğimli bir noktada park halinde bulunan otomobil, iddiaya göre fren sisteminin boşalması nedeniyle kendiliğinden hareket etti.

Yokuş aşağı hızlanan araç, sürücüsünün bulunmadığı sırada kontrolden çıkarak yol üzerindeki üç katlı ahşap binaya çarptı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE EVDE HASAR OLUŞTU

Şiddetli çarpmanın ardından otomobil ancak binaya çarparak durabildi. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, hem araçta hem de ahşap yapıda maddi hasar meydana geldi.

Gürültüyü duyan çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi.

POLİS GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede olası risklere karşı güvenlik önlemleri alırken, kazanın meydana geliş şekline ilişkin inceleme başlattı.

Yetkililer, otomobilin çarpması sonucu hasar gören yapıda gerekli teknik incelemelerin yapılacağını belirtirken, olayın kesin nedeninin yürütülen araştırmanın ardından netlik kazanacağı bildirildi.