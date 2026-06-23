Bursa'da tır ve cipin çarptığı şahıs yaşamını yitirdi
Bursa'da otoyolda yolun karşısına geçmeye çalışırken tır ve cipin çarptığı şahıs hayatını kaybetti.
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Bursa'nın Osmangazi ilçesi İstanbul-İzmir Otoyolu'nda kimliği henüz belirlenemeyen kişiye yolun karşısına geçmeye çalışırken önce M.K. idaresindeki tır, ardından da M.Y. yönetimindeki cip çarptı.
Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen kişinin cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi