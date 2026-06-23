Sakarya'da ağaçtan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Sakarya'da ıhlamur toplamak için merdivenle ağaca çıkan 68 yaşındaki adam, dengesini kaybederek düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
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Sakarya'nın Akyazı ilçesi Pazarköy Mahallesi'nde 68 yaşındaki Mustafa Bayrak, ıhlamur toplamak için merdiven yardımıyla çıktığı ağaçta çalıştığı esnada dengesini kaybederek düştü.
Yaşlı adam, ormanlık alanda meydana gelen olayın ardından uzun süre fark edilmedi.
Akşam saatlerinde Bayrak'tan haber alamayan yakını durumdan şüphelenerek kontrol etmek amacıyla bölgeye gitti.
Bayrak'ı ağacın altında yerde hareketsiz halde bulan yakınının ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Mustafa Bayrak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
İncelemelerin ardından Bayrak'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)