Norveç gol düellosunda Senegal'i yendi
Norveç, FIFA 2026 Dünya Kupası I Grubu'nda Senegal'i 3-2 mağlup ederek son 32 turuna yükselmeyi garantiledi.
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FIFA 2026 Dünya Kupası I Grubu ikinci maçında Norveç ile Senegal karşı karşıya geldi.
ABD'nin East Rutherford şehrindeki mücadeleyi 3-2'lik skorla kazanmayı başaran Norveç'in gollerini 43. dakikada Marcus Pedersen ile 48 ve 58. dakikalarda Erling Haaland attı.
Senegal'in sayılarını 53 ve 90+3. dakikalarda Ismaila Sarr kaydetti.
Turnuvadaki gol sayısını 4'e çıkaran Haaland, gol krallığı yarışındaki iddiasını sürdürdü.
NORVEÇ TUR BİLETİNİ KAPTI
Bu sonuçla turnuvadaki ikinci galibiyetini alarak puanını 6 yapan Norveç, son 32 turuna kalmayı garantiledi.
Norveç, gruptaki son maçını Fransa ile oynayacak.
Henüz puanla tanışamayan Senegal ise Irak ile kozlarını paylaşacak.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi