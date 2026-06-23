Norveç gol düellosunda Senegal'i yendi

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FIFA 2026 Dünya Kupası I Grubu ikinci maçında Norveç ile Senegal karşı karşıya geldi.

ABD'nin East Rutherford şehrindeki mücadeleyi 3-2'lik skorla kazanmayı başaran Norveç'in gollerini 43. dakikada Marcus Pedersen ile 48 ve 58. dakikalarda Erling Haaland attı.

Senegal'in sayılarını 53 ve 90+3. dakikalarda Ismaila Sarr kaydetti.

Turnuvadaki gol sayısını 4'e çıkaran Haaland, gol krallığı yarışındaki iddiasını sürdürdü.

NORVEÇ TUR BİLETİNİ KAPTI

Bu sonuçla turnuvadaki ikinci galibiyetini alarak puanını 6 yapan Norveç, son 32 turuna kalmayı garantiledi.

Norveç, gruptaki son maçını Fransa ile oynayacak.

Henüz puanla tanışamayan Senegal ise Irak ile kozlarını paylaşacak.