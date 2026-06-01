Bursa'da trafikte tehlikeli geri manevra kamerada

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde seyir halindeki bir sürücü, henüz bilinmeyen bir nedenle aracını geri vitese alarak trafikte geri geri ilerlemeye başladı.

Yoğun akışın olduğu yolda yapılan bu tehlikeli hareket, hem sürücünün hem de çevredeki araçların ani fren yapmasına ve dikkatli manevralar gerçekleştirmesine yol açtı.

DİĞER SÜRÜCÜLER RİSK ALTINDA KALDI

Geri geri ilerleyen aracın trafikte oluşturduğu tehlike, kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu. Diğer sürücüler, olası bir çarpışmayı önlemek için hızlarını düşürerek şerit değiştirirken, bazı araçlar ani fren yapmak zorunda kaldı.

Uzmanlar, bu tür hatalı manevraların özellikle yoğun trafikte ciddi kazalara davetiye çıkarabileceğine dikkat çekiyor.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan tehlikeli anlar, o sırada yoldan geçen bir başka aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, sürücünün geri manevrayla trafikte ilerlediği ve diğer araçların bu duruma tepki verdiği anlar yer aldı.

TRAFİK GÜVENLİĞİ UYARISI

Trafik uzmanları, sürücülerin özellikle yoğun akışın olduğu yollarda ani yön değişiklikleri ve geri manevralardan kaçınması gerektiğini belirtiyor. Bu tür davranışların, hem sürücü hem de yol güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attığı ifade ediliyor.

Yetkililer, benzer durumların yaşanmaması için trafik kurallarına titizlikle uyulması gerektiğini vurguluyor.