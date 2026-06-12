Bursa'da üretilen yeni Renault Boreal Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı

Renault, Türkiye pazarı için özel olarak geliştirilen yeni C segmenti SUV modeli Boreal'i resmi olarak satışa çıkardı.

OYAK ile gerçekleştirilen 400 milyon avroluk yatırımın ürünü olan araç, yüzde 40'ın üzerindeki yerlilik oranı sayesinde ÖTV muafiyeti avantajı da sunuyor.

TASARIM DETAYLARI

Yeni model, 4,56 metrelik uzunluğu ve 630 litrelik geniş bagaj hacmiyle sürücülere D segmentini andıran bir konfor alanı vadediyor.

İç mekanda Google entegreli openR link multimedya sistemi ile 25 adede kadar gelişmiş sürüş destek asistanı görev yapıyor.

MOTOR SEÇENEKLERİ

Otomobil, ilk etapta Bursa üretimi 160 beygirlik full hybrid E-Tech ve 145 beygirlik turbo TCe benzinli motor seçenekleriyle yollara çıkıyor.

RENAULT BOREAL FİYAT LİSTESİ

Renault Boreal, 1.3 TCe güç ünitesi ile Evolution, Techno ve Iconic donanım seviyelerinde satışa sunuluyor.

Söz konusu paketlerin fiyatları sırasıyla 2 milyon 379 bin TL, 2 milyon 699 bin TL ve 3 milyon 049 bin TL olarak açıklandı.

Lansmana özel olarak, yüzde 80 ÖTV oranından faydalanan kampanya kapsamında son fiyat 2 milyon 194 bin TL, 2 milyon 269 bin TL ve 2 milyon 860 bin TL'ye düşüyor.

İlk olarak yalnızca Iconic donanım paketiyle sunulan 1.8 Hybrid versiyon ise 3 milyon 399 bin TL'den satılacak.