Bursa'da yaşlı adamın ayağını kırıp kaçtı

Bursa'nın Kestel ilçesinde, evinden camiye gitmek için çıkan yaşlı adama arkadan gelen bir araç hızla çarpıp kaçtı.
AYAĞI KIRILDI
Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam savrulup asfalta düştü. Acı içinde kıvranan yaşlı adama ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşların yaptığı belirtildi. Adamın ayağının kırıldığını öğrenen vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaşlı adamı ilk müdahaleyi yaparak Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI
Sürücünün ise kaza sonrası olay yerinden kaçtığı belirtildi. Kazayı gören vatandaşlar yaşlı adama çarpıp kaçan sürücüye tepki gösterdi.