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Bursa'da yaşlı adamın ayağını kırıp kaçtı

Kestel ilçesinde, yaşlı bir adama aracıyla çarptıktan sonra olay yerinden kaçan sürücüye vatandaşlar tepki gösterdi.

İHA | 21.11.2019 - 11:59..
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Bursa'nın Kestel ilçesinde, evinden camiye gitmek için çıkan yaşlı adama arkadan gelen bir araç hızla çarpıp kaçtı.

AYAĞI KIRILDI

Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam savrulup asfalta düştü. Acı içinde kıvranan yaşlı adama ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşların yaptığı belirtildi. Adamın ayağının kırıldığını öğrenen vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaşlı adamı ilk müdahaleyi yaparak Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Bursa'da yaşlı adamın ayağını kırıp kaçtı

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Sürücünün ise kaza sonrası olay yerinden kaçtığı belirtildi. Kazayı gören vatandaşlar yaşlı adama çarpıp kaçan sürücüye tepki gösterdi.

Bursa'da yaşlı adamın ayağını kırıp kaçtı

Bursa'da yaşlı adamın ayağını kırıp kaçtı

Bursa'da yaşlı adamın ayağını kırıp kaçtı

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