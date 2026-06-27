Bursa’da yürek ısıtan görüntü: Poşette bulduğu kırlangıç yavrularına gözü gibi bakıyor

Bursa'nın Karacabey ilçesinde erkek kuaförü olarak çalışan Mehmet Göçmenler, geçen hafta iş yerinin kapısını açtığı sırada girişte bırakılmış bir poşet fark etti. Poşeti kontrol ettiğinde içinde 4 kırlangıç yavrusu olduğunu gören Göçmenler, çevrede yuva aramasına rağmen herhangi bir iz bulamayınca yavruları içeri aldı.

BİLGİLERİNİ İNTERNETTEN ARAŞTIRARAK ÖĞRENDİ

Kuş bakımı konusunda deneyimi olmadığını belirten Göçmenler, yavruların yaşamını sürdürebilmesi için internetten ve çevresindeki kuş besleyicilerinden bilgi aldığını söyledi. İlk etapta un kurdu ve solucan temin ederek beslemeye başlayan Göçmenler, yavruların gelişimine göre beslenme düzenini sürekli güncelliyor.

YARIM SAATTE BİR BESLEME MESAİSİ

Yavruların bakımını büyük bir titizlikle sürdürdüğünü anlatan Göçmenler, özellikle çok küçük oldukları için sık aralıklarla beslenmeleri gerektiğini ifade etti. Gün içinde iş yerinde, akşam ise evinde bakımını üstlendiği yavruların beslenme düzeninin oldukça hassas olduğunu belirtti.

Yavruların uyku dönemlerinde daha uzun süre açlık hissetmediğini söyleyen Göçmenler, buna rağmen aralıksız takip ve bakım yaptıklarını dile getirdi.

GÜNDÜZ KUAFÖR, GECE KUŞ BAKICISI

Göçmenler, yavruların bakımını iş yoğunluğuna rağmen aksatmadığını, gündüz dükkânda, gece ise evinde onlarla ilgilendiğini belirtiyor. Henüz çok küçük olan kırlangıçların doğaya dönene kadar kendisinde kalacağını ifade ediyor.

KEDİYLE AYNI ORTAMDA UYUM SAĞLADILAR

11 yıldır “Minnoş” isimli kedisiyle birlikte yaşadığını söyleyen Göçmenler, yavru kuşların kediyle de zamanla alıştığını ifade etti. Kedi ve kuşların aynı ortamda sakin şekilde bulunduğunu belirten Göçmenler, bu durumun kendisini de rahatlattığını dile getirdi.

DOĞAYA DÖNECEKLERİ GÜNÜ BEKLİYOR

Göçmenler’in en büyük isteği, kırlangıç yavrularının sağlıklı şekilde büyüyerek doğaya geri dönmesi. Şefkatle baktığı yavruların uçacakları günü sabırsızlıkla bekleyen Göçmenler, onları gökyüzüyle buluşturmayı hedefliyor.