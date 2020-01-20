Bursa'daki silahlı saldırıyı güvenlik kamerası kaydetti

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Emirsultan Meydanı'nda, 4 kişi çay içtiği esnada, bir kişi silahla gelerek ateş etti.

2 KİŞİYE MERMİ YAĞDIRDILAR

Ardından 4 kişinin arasındaki şahıslardan biri de silahını çıkartarak yanındaki iki kişiyi mermi yağdırdı. 2 saldırgan beyaz araçla olay yerinden uzaklaştı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılardan durumu ağır olan Delil A., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Bilal A. ise Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan iki şüpheliyi arıyor.,

Bursa'da 2 kişinin silahla yaralanma anı kamerada VİDEO

SİLAHLI SALDIRI ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 4 kişinin çay içtiği esnada bir kişi, silahıyla ateş ediyor. Bu sırada çay ocağında oturanlar panikle kaçışıyor. Ardından 4 kişiden 1'i silahını çıkartıp, yanındaki 2 kişiye ateş ediyor. Daha sonra eli silahlı iki kişi, olay yerinden kaçıyor. Polisin, olayla alakalı tahkikatı sürüyor.