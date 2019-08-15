taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5582
Euro
6.2036
Altın
1511.89
Borsa
99405.03
Gram Altın
270.056

Bursa'nın şelaleleri göz kamaştırıyor

Küreklidere, Aras, Softaboğan, Saitabat ve Mustafakemalpaşa'daki Suuçtu şelaleleri, eriyen kar sularıyla ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor.

İHA | 15.08.2019 - 09:22..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Uludağ'ın doğu yamacındaki Küreklidere Şelalesi, Kestel ve Yıldırım ilçeleri arasında yer alıyor.

MASAL DÜNYASINA GÖTÜREN GÖRÜNTÜLER

Uludağ'da volfram madeninin doğusundan akmaya başlayan Küreklidere, 82 metre uzunluğundaki görüntüsüyle izleyenleri masal dünyasına götürüyor.

Bursa'nın şelaleleri göz kamaştırıyor

EN ZOR ŞELALELERDEN

1.850 metre yükseklikte muhteşem yeşillikler arasında eriyen kar sularıyla coşan Küreklidere, havadan görüntülendi.

Uludağ'ın güney yamacında yer alan ve Küçük Zirve'den akan Aras ise ulaşımı en zor şelalelerden birisi.

Bursa'nın şelaleleri göz kamaştırıyor

KAR YIĞINLARI DA GÖRÜLÜYOR

Osmangazi ilçesine bağlı Soğukpınar köyündeki Ketenli yaylasından başlayıp ormanın içinden devam eden bir yürüyüşle ulaşılan Aras Şelalesi, bir kayanın iki gözünden akarak Bursa'nın barajlarını besliyor.

Ağustos ayı olmasına rağmen Aras Şelalesi'nde kar yığınlarını görmek mümkün.

Bursa'nın şelaleleri göz kamaştırıyor

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİYORLAR

Yine Uludağ'dan beslenip özellikle yerli yabancı turistlerin uğrak mekanı olan Saitabat Şelalesi de her gün binlerce ziyaretçisini ağırlıyor. Arap turistler, burada bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul-İzmir otoyolu üzerinde bayram trafiği yok

İstanbul-İzmir otoyolu üzerinde bayram trafiği yok

275
Asgari maktu vergi tutarı sigarada arttı

Asgari maktu vergi tutarı sigarada arttı

173
Suriyeliler bayram tatilinde plajlarında

Suriyeliler bayram tatilinde plajlarında

65
Marmaris'te türbe zannedilen mezar

Marmaris'te türbe zannedilen mezar

92
ABD piyasalarında sert düşüşün sebebi Trump gösterildi

ABD piyasalarında sert düşüşün sebebi Trump gösterildi

30
Almanya'da suç oranları aşırı sağcılarla zirve yaptı

Almanya'da suç oranları aşırı sağcılarla zirve yaptı

25
Liverpoollu taraftarların Taksim’de kupa coşkusu

Liverpoollu taraftarların Taksim’de kupa coşkusu

32
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir