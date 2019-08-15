Bursa'nın şelaleleri göz kamaştırıyor

Uludağ'ın doğu yamacındaki Küreklidere Şelalesi, Kestel ve Yıldırım ilçeleri arasında yer alıyor.

MASAL DÜNYASINA GÖTÜREN GÖRÜNTÜLER

Uludağ'da volfram madeninin doğusundan akmaya başlayan Küreklidere, 82 metre uzunluğundaki görüntüsüyle izleyenleri masal dünyasına götürüyor.

EN ZOR ŞELALELERDEN

1.850 metre yükseklikte muhteşem yeşillikler arasında eriyen kar sularıyla coşan Küreklidere, havadan görüntülendi.

Uludağ'ın güney yamacında yer alan ve Küçük Zirve'den akan Aras ise ulaşımı en zor şelalelerden birisi.

KAR YIĞINLARI DA GÖRÜLÜYOR

Osmangazi ilçesine bağlı Soğukpınar köyündeki Ketenli yaylasından başlayıp ormanın içinden devam eden bir yürüyüşle ulaşılan Aras Şelalesi, bir kayanın iki gözünden akarak Bursa'nın barajlarını besliyor.

Ağustos ayı olmasına rağmen Aras Şelalesi'nde kar yığınlarını görmek mümkün.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİYORLAR

Yine Uludağ'dan beslenip özellikle yerli yabancı turistlerin uğrak mekanı olan Saitabat Şelalesi de her gün binlerce ziyaretçisini ağırlıyor. Arap turistler, burada bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor.