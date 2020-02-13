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Büyükada'da zam sonrası Adakart kuyruğu  

İBB'nin zam kararı sonrası Adalar'da yaşayanlar, Adakart almak için kart başvuru merkezine akın etti. Ada sakinleri, merkez önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

DHA | 13.02.2020 - 16:46..
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İstanbul'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından toplu taşıma kullanımına zam uygulaması en çok Adalar'da yaşayan vatandaşları etkiledi

Şehir Hatları Adalar Hattı'nda tam ücret tarifesi 5,20 liradan 10 liraya, indirimli öğretmen tarifesi 2,10 liradan 7 liraya, öğrenci tarifesi ise 1,20 liradan 5 liraya yükseldi. Adalar'da aylık abonman kartta ise tek yön tarifesi 3 basımdan 4'e çıkarıldı.

Adalar'da ikamet eden veya iş yeri bulunup belgesi olanlar Adakart alarak 6 liraya seyahat edebiliyor. Zam kararı sonrası sabahın erken saatlerinden itibaren Adakart almak isteyen vatandaşlar, Büyükada'daki başvuru merkezi önünde kuyruk oluşturdu.

Kart almak isteyenler, öncesinde belirlenen bankaya giderek 80 TL kart ücreti yatırıyor. İskelede, başvuru bilgilerinin doğruluğu teyit edilerek dekont, ikametgah belgesi teslim alınıp, başvuru sahibine Adakart başvuru uygunluk formu imzalatılarak kart teslim ediliyor.

Verilen kartların geçerlilik süresinin, başvuru tarihinden itibaren 1 yıl olduğu öğrenildi.

Büyükada'da zam sonrası Adakart kuyruğu VİDEO

"İNSAFSIZCA BİR ZAM"

Büyükada'da yaşayan ve kart almak için sırada bekleyen bir vatandaş, yapılan zamma tepki gösterdi. Büyükada sakini, "Yani çok insafsızca bir zam. Bunu düşünerek yapmadılar. Bu zam yapılacak diye neden insanları uyarmadılar. Herkes kuyrukta. Faytonları kaldırdılar diye onların parasını buradaki insanlardan mı çıkaracaklar? Ben 30 senedir adada ikamet ediyorum. Böyle bir iş olur mu? Ben daha kart alamadım, kuyrukta bekliyorum. Yetkililer mahalle bakkallarında ekmeğin ne kadar olduğunu biliyor mu? Biz 10 kuruşun hesabını yapıyoruz. İmamoğlu'na söyleyeyim ben. Mahalle bakkalında ekmeğin kaç para olduğunu biliyor mu? Bunu çok merak ediyorum. İnsanlar mağdur burada. Kim gelecek buraya? Zam üstüne zam" ifadelerini kullandı.


Büyükada'da yaşayan Hüseyin Orhan ise, "İnternet üzerinden ikametgah belgemi çıkardım. İçeriden form aldım. Resmimi yapıştırdım. Şimdi sırada bekliyorum. Kart kuyruğu var. İki tane masa varmış ama daha önceden bir bilgisayar koysalardı bu işlemler daha çabuk yürürdü." şeklinde konuştu.

Büyükada'da zam sonrası Adakart kuyruğu   -2

"DAHA UCUZ OLABİLİRDİ"

Kart almak için bekleyen Dilek Tepiroğlu, "Şunu beklerdim. Dünyada uygulamaları var. Bizim ana karayla bağlantımız  olmadığı için yani en azından bir nokta Bostancı, Kartal veya bütün ana kara bağlantıları bizim için 6 lira değil daha ucuz olabilirdi. Çünkü ana kara bağlantımız yok." diye konuştu.

ZİYARETÇİLER ZAMMI YÜKSEK BULUYOR

Arkadaşıyla birlikte gezmek için Büyükada'ya gelen Nihan Engin, "Bence biraz fazla. Herkesin bütçesine yararlı olabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ulaşım bence daha ucuz olmalı halk için. Öğrenciler, halk, yaşlılar düşünülüyorsa ulaşım daha uygun olmalı. Daha çok seyahat edebileceğimiz şekilde olmalı. Herkes zaten çok fazla adaya gidip gelmiyor. Adaya gidelim demek lüks artık. Esnaf da burada zor durumda kalır." şeklinde konuştu.

Büyükada'da zam sonrası Adakart kuyruğu   -4

ESNAF ENDİŞE DUYUYOR

Ulaşıma yapılan zam sonrası esnaf endişeli. Büyükada esnafı, ulaşım fiyatları nedeniyle ziyaretçilerin azalacağını belirtiyor. Esnaf Ferdi Demir, "Adaya gelecek İstanbul'da yaşayan vatandaşlar için zor olacak. Günübirlikçi ziyaretçi sayısında düşüş olacak. Yüzde 100'lük bir zam hiç adil değil.  Özellikle İstanbul'da yaşayan ve adayı sevenler için. İnşallah bu karardan geri dönülür. Daha adil bir ulaşım seçeneği sunulur. Yabancı turistleri ekonomik açıdan çok etkilemez belki ama İstanbul'da yaşayıp adayı seven ve ziyaret eden insanları bence bu durum olumsuz etkileyecektir." şeklinde konuştu.

Büyükada'da zam sonrası Adakart kuyruğu   -3

"GÜNLÜK 27 LİRA VERİYORUM"

Pendik'te oturan ve her gün Büyükada'ya gidip gelen esnaf Ferhat Yekbaş, "Ben hiç görmedim. Dünyanın hiçbir yerinde yüzde 100'lük bir zam yok. Kesinlikle ziyaretçi düşer. Ben Adakart çıkartamadım. Her gün gidip geliyorum. Pendik'te oturuyorum. Vapura günlük iki defa akbil basıyorum. 10 liradan 20 lira. 7 lira otobüse veriyorum. Günlük toplam 27 lira veriyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükada'da zam sonrası Adakart kuyruğu   -1

Büyükada'da zam sonrası Adakart kuyruğu   -5

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