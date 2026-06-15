Büyükçekmece adli emanet soygunu soruşturmasında yeni gelişme

Büyükçekmece Adliyesi emanet bürosundan yapılan ve yaklaşık 25 kilogram altın ile 50 kilogram gümüşün çalındığı olayla ilgili yürütülen soruşturmada, daha önce 16 kişi gözaltına alınmış ve tamamı tutuklanmıştı.

Soruşturma dosyasında, çalınan değerli madenlerin Doğubayazıt’a götürüldüğü ve olayın organize bir yapı tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmişti.

FİRARİ ŞÜPHELİLER GÜRCİSTAN’DA YAKALANMIŞTI

Firari durumda bulunan iki kilit ismin, Gürcistan’a giriş yaptıkları sırada Batum emniyet birimleri tarafından yakalandığı, daha sonra serbest bırakılmalarının ardından Türkiye’ye giriş yaparak teslim oldukları belirtildi.

2 ZANLI DAHA YAKALANDI

Soruşturmada firari durumda bulunan iki kilit şüpheli, Türkiye’ye giriş yaparak emniyete teslim olmalarının ardından İstanbul’a getirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği’nde sorgulanan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Zanlıların ek gözaltı süresinin ardından yarın adliyeye çıkarılmaları bekleniyor.