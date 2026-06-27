"Büyütme" ameliyatı için kampanya başlattı: En küçüğü onda

ABD'de yaşayan Michael Phillips, 0,97 cm'lik penis boyuyla "dünyanın en küçük penisi" ünvanını kazandı.

Philips, bunun nadir bir tıbbi durum olduğunu ve küçük penisli erkeklerin destek alması gerektiğini vurguladı.

Şimdi ise tıbbı "büyütme" operasyonuna hazırlanıyor.

Michael Phillips dünyanın en küçük penisine sahip olduğunu iddia ederek büyütme ameliyatı için kamuoyundan maddi destek istedi.

Kampanya başlattı

The Guardian’da yer alan habere göre, North Carolina eyaletinde yaşayan Michael Phillips, internet üzerinden başlattığı kampanyada penisinin tamamen erekte olduğunda 0,97 cm olduğunu, idrar yapmakta zorlandığını ve ameliyat olması gerektiğini söyledi.

Phillips, “Michael’ın Mikropenis Büyütme Operasyonu Geçirmesine Yardım Edin” başlıklı bağış kampanyasında, “Bu durum, özellikle seyahat ederken günlük bir hayal kırıklığı ve utanç kaynağı oldu; seyahat etmeyi seviyorum ve bu özgüvenimi ve bağımsızlığımı etkiledi” yazdı.

22 bin dolar hedefli kampanyada şu ana kadar 9 bin 500 dolar toplandı.