BYD, otonom sürüş kazalarındaki tüm maliyetleri üstlenecek

BYD, düzenlediği son strateji etkinliğinde hem şehir içi pilot destek hem de akıllı park sistemlerini kapsayan yeni politikasını duyurdu.

Şirket, bu adımla kullanıcıdan kaza sorumluluğunu tamamen kaldıran dünyadaki ilk otomobil üreticisi oldu.

SİSTEMİN DETAYLARI

God's Eye akıllı sürüş sistemlerini kapsayan bu yeni güvence, yeni araç sahiplerine teslimatla birlikte sunulurken mevcut kullanıcılara OTA güncellemesiyle ulaştırılacak.

Sistem yönetmeliklere uygun kullanıldığı takdirde, kusurlu kazalardaki tüm onarım, üçüncü şahıs maddi hasarı ve yaralanma masrafları BYD tarafından ödenecek.

Üstelik bu benzersiz hizmet için ekstra bir akıllı sürüş sigortası primi talep edilmediği gibi herhangi bir ödeme üst sınırı da bulunmuyor.

Sunulan bu destek, araç sahiplerinin bir sonraki yıl ödeyeceği ticari sigorta primlerini de hiçbir şekilde etkilemeyecek.

TESLA VE HUAWEI MODELİNE KIYASLA ÇOK DAHA UCUZ

BYD bünyesindeki God's Eye B akıllı sürüş paketi, tek seferlik satın alım için 1.800 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sunuluyor.

Rakiplerden Tesla'nın Çin pazarında "Tesla Destekli Sürüş" adını verdiği benzer paketi ise abonelik seçeneği olmaksızın 9 bin 400 dolar fiyatla satılıyor.

Pazardaki bir diğer güçlü rakip olan Huawei'nin ADS Max sistemi ise tek seferlik alımda 5 bin 300 dolar fiyatla listeleniyor.

BYD, geçtiğimiz yıl başlattığı park garantisi hamlesiyle de bu özelliğin fiili kullanım oranını yüzde 21'den yüzde 93 seviyesine çıkarmayı başarmıştı.