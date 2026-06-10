BYD'den Türkiye kararı: Fabrika planları askıya alındı

Çinli otomobil üreticisi BYD'nin Türkiye'de fabrika kurma planının iptal edildiği iddiaları, bir süredir gündemdeydi.

Şirketin icradan sorumlu yetkilisi Stella Li, Türkiye'deki fabrikanın kurulumunun durdurulduğunu ve şu anki birinci önceliklerinin Macaristan olduğunu açıkladı.

Londra'da konuşan Li, Macaristan'daki tesisin dördüncü çeyrekte üretime başlayacağını ve ardından Avrupa'da ikinci bir yer arayacaklarını belirtti.

MANİSA FABRİKASI İÇİN ÜRETİM TAKVİMİ BELİRSİZ

Türkiye'deki fabrikanın inşaatına henüz başlanmadığını ifade eden yetkili, ülkede imalata geçmek için şu an belirlenmiş bir takvim bulunmadığını söyledi.

Çinli şirket, 2024 yılında imzaladığı anlaşmayla Manisa'ya 150 bin kapasiteli tesis kurmayı ve bu yıl üretime başlamayı hedefliyordu.

Geçen yıl Türkiye'deki satışlarını yüzde 450 artıran Çinli dev, ülkede yaklaşık 46 bin adet otomobil satışı gerçekleştirmişti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise firmanın yatırım taahhütlerini yerine getirmemesi durumunda mevzuattaki yaptırımların uygulanacağını bildirmişti.