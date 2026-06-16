Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Madenciler ve işveren arasında uzlaşma sağlandı

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Günler süren kriz sona erdi.

Doruk Madencilik işçilerinin Ankara’ya yürüyüşü nisan ayının ortasında başladı.

Yıldızlar SSS Holding bünyesinde çalışan işçiler, ödenmeyen maaş ve tazminat alacakları nedeniyle Bağımsız Maden-İş Sendikası öncülüğünde 13 Nisan’da Eskişehir’den Ankara’ya yürüyüş başlattı. Altı gün süren yürüyüşün ardından işçiler 19 Nisan’da Ankara’ya ulaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde toplanan yaklaşık 110 işçi açlık grevine başladı. Süreçte bazı işçiler gözaltına alınırken, daha sonra serbest bırakıldı.

İşçiler, Ankara’daki eylemlerini Kurtuluş Parkı’nda sürdürdü.

3 BAKANLIĞIN GARANTÖRLÜĞÜNDE ANLAŞMA

Taraflar arasında yapılan görüşmelerin ardından 28 Nisan’da üç bakanlığın garantörlüğünde bir uzlaşmaya varıldığı açıklandı.

Bağımsız Maden-İş yetkilileri, işçilerin maaş ödemeleri konusunda belirli bir takvim oluşturulduğunu belirterek eylemin sona erdiğini duyurdu.

YENİDEN EYLEM BAŞLADI

Ancak işçiler, belirlenen sürede ödemelerin tamamının yapılmadığını ifade ederek yeniden harekete geçti.

Bunun üzerine işçiler 4 Haziran’da yeniden eylem başlattı. Beypazarı’ndan Ankara’ya yürümek isteyen madencilerden bir grup Ankara’ya ulaşarak Yıldızlar SSS Holding önünde toplandı.

İKİNCİ KEZ ANLAŞMA SAĞLANDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Eskişehir'de faaliyet gösteren şirketlerden Doruk Madencilik ve Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.'de yaşanan işçi alacakları sürecinde taraflar arasında uzlaşma sağlandığını açıkladı.

İşçiler, devam eden eylemlerini sonlandırma kararı aldı.

TAKVİM BELİRLENDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sürecin ilk andan itibaren yakından takip edildiği ve işçi ile işveren taraflarıyla gerekli görüşmelerin gerçekleştirildiği duyuruldu.

Sağlanan uzlaşı kapsamında, yetkili sendika olan Türkiye Maden İşçileri Sendikası ile işveren tarafı arasında imzalanan protokolle işçilerin alacaklarının ödenmesi belirli bir takvime bağlandı.

Böylece işçilerin mutabakata konu hak ve alacaklarının ödenmesi güvence altına alındı.