Çamerya Katliamı’nın 82. yılı Edirne’de anıldı: Konsolosluk önüne siyah çelenk bırakıldı

Çamerya Katliamı’nın 82’nci yıl dönümü dolayısıyla Edirne’de düzenlenen anma programında, Yunanistan’ın Edirne Konsolosluğu önünde bir araya gelen Balkan Türkleri Federasyonu üyeleri, yaşanan acıları bir kez daha hatırlattı.

KONSOLUSLUK ÖNÜNDE SİYAH ÇELENK

Balkan Türkleri Federasyonu Edirne öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, “Çamerya katliamını unutmadık” yazılı siyah çelengi konsolosluk binası önüne bıraktı. Ellerinde Türk bayrakları taşıyan grup, yaşanan olayları protesto etti.

Etkinlikte yapılan açıklamalarda, geçmişte yaşanan acıların unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiği vurgulandı.

TARİHİ OLAYLARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Programda, 1944 Haziran’ında başlayıp 1945 Mart’ına kadar süren süreçte Çamerya bölgesinde Müslüman Arnavutlara yönelik yaşanan olaylar hatırlatıldı. Anmada, dönemin acı bilançosuna ilişkin çeşitli bilgiler paylaşıldı.

Katılımcılar, tarihi hafızanın korunmasının önemine dikkat çekerek benzer olayların tekrar yaşanmaması gerektiğini ifade etti.

TARİHLE YÜZLEŞME ÇAĞRISI

Basın açıklamasını okuyan Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Sekreteri İsmail Kocaköse, geçmişte yaşanan olayların uluslararası hukuk çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Kocaköse, açıklamasında tarihsel olayların görmezden gelinmemesi gerektiğini vurgulayarak, insan hakları ve hukukun üstünlüğü çağrısında bulundu.

SARAÇLAR CADDESİ’NDE SERGİ AÇILDI

Anma programı kapsamında Saraçlar Caddesi’nde Çamerya Katliamı’nı konu alan bir resim sergisi de açıldı. Sergide 1912 yılından itibaren bölgeye ilişkin fotoğraflar yer aldı.

Vatandaşların ilgi gösterdiği sergide, özellikle kadınlar ve çocukların yaşadığı zorlukları yansıtan kareler dikkat çekti.