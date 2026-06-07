Can Polat'ın cinayet şüphelileri adliyeye sevk edildi
Konakladıkları otelde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Engin Polat'ın koruması ve aynı zamanda kuzeni olan Can Polat cinayetine ilişkin gözaltına alınan 3 şüphelinin adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
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3 Haziran Çarşamba günü İzmir’in Çeşme ilçesi yakınlarındaki tatil bölgesi Alaçatı'da silahlı saldırı meydana geldi.
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın yakın koruması ve eşi Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat, silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
GÖZALTINA ALINAN 3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Soruşturmanın İstanbul bağlantısının tespit edilmesi üzerine dosya Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredildi.
İzmir'de cinayete ilişkin gözaltına alınan şüpheli Serhat Altun ve beraberindeki 2 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)