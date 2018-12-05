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Çanakkale'de 114 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 114 kaçak göçmen yakalanırken, 13 organizatör ise tutuklandı.

DHA | 05.12.2018 - 20:23..
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İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı şubelerin desteğiyle 24 Kasım ile 3 Aralık arasında göçmen kaçakçılığına yönelik 3 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 97'si Afgan, 8'i İran, 6'sı Eritre, 2'si Mali ve 1'i Filistin uyruklu olmak üzere toplam 114 kaçak göçmen yakalandı.

14 KİŞİDEN 13'Ü TUTUKLANDI

Göçmenlerin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği belirlenen 14 organizatör ise gözaltına alındı. Organizatörlerden 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Operasyonlarda ele geçirilen 80 adet can yeleği, 2 adet bot motoru ve şişme bot ile 10 kara taşıtı ve 7 bin TL nakit paraya da el konuldu.

Kaçakların, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitme hazırlığında oldukları öğrenildi.

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