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Çanakkale'de 70 kaçak göçmen yakalandı

Ayvalık ilçesi açıklarında yakalanan göçmenler, Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

AA | 12.11.2019 - 21:04..
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçak yollarla geçmeye çalışan 70 göçmen düzenlenen operasyonla yakalandı.

ARALARINDA KADIN VE ÇOCUKLAR VAR

Yasa dışı geçişleri önleme faaliyetleri kapsamında Kuzey Ege Denizi'nde devriye görevinde bulunan sahil güvenlik unsurları, bazı grupların lastik botlarla Ayvacık ilçesi ile Ahmetçe köyü açıklarında olduğunu tespit etti.

Söz konusu bölgelere düzenlenen operasyonlarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 14'ü Suriye, 10'u Filistin, 5'i Yemen ve 41'i Afganistan uyruklu 70 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Çanakkale'de 70 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 70 kaçak göçmen yakalandı

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