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Midilli Adası'na kaçmak isteyen 85 göçmen yakalandı

Yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen 85 kaçak göçmen ile 8 insan kaçakçısı yakalandı.

DHA | 03.07.2019 - 15:12..
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Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, ilçe genelinde 3 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

85 GÖÇMEN YAKALANDI

Ayvacık’ın Behramkale köyü Kuruçeşme mevkiinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, şüphelendikleri 34 JE 4714 plakalı kamyoneti durdurdu. Kamyonetin kasasında yapılan aramada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 23 göçmen yakalandı. Behramkale köyü Kadırga Koyu'nda düzenlenen operasyonda da 35 Afganistan uyruklu kaçak yakalandı. Kuruoba köyü sahilinde ise zeytinlikler ve metruk binalara saklanan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Somali, Sudan ve Irak uyruklu 27 kaçak göçmen daha yakalandı.

8 ORGANİZATÖR GÖZALTINDA

Operasyonlarda insan kaçakçılığı şüphesiyle 8 kişi de gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandıkları bir otomobil ve bir kamyonete de el konulurken, otomobil içerisinde insan kaçakçılığında kullanılan 1 bot ve 1 bot motoru da ele geçirildi. Yakalanan kaçak göçmenler ise, Ayvacık Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından ilçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Midilli Adası'na kaçmak isteyen 85 göçmen yakalandı

Midilli Adası'na kaçmak isteyen 85 göçmen yakalandı

Midilli Adası'na kaçmak isteyen 85 göçmen yakalandı

Midilli Adası'na kaçmak isteyen 85 göçmen yakalandı

Midilli Adası'na kaçmak isteyen 85 göçmen yakalandı

Midilli Adası'na kaçmak isteyen 85 göçmen yakalandı

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