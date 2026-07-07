Çanakkale'de eşini bıçakla yaralayan tutuklu doktor hakim karşısına çıktı

Çanakkale'de bir kadın daha eş şiddetine maruz kaldı..

1 Şubat'ta saat 22.30 sıralarında, Kepez Hamidiye Mahallesi'ndeki 960 TOKİ Konutları'nda meydana gelen olayda bir maden şirketinde iş yeri hekimi olarak görev yapan Doğa Üçtepe ile eşi E.Ü. arasında evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

EKMEK BIÇAĞIYLA YARALADI

Doğa Üçtepe, aldığı ekmek bıçağıyla E.Ü.'yü baş, boğaz ve karın bölgesinden olmak üzere çok sayıda bıçak darbesiyle yaraladı. Doğa Üçtepe, daha sonra aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu.

Komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan Doğa Üçtepe, polisteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. E.Ü. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

'VÜCUDUMDA 50 BIÇAK YARASI VAR'

Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ardından Doğa Üçtepe hakkında 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan iddianame hazırlandı.

İddianame, Çanakkale 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

"SENİ ÖLDÜRECEĞİM DEDİ"

Şikayetçi E.Ü., iddianamedeki ifadesinde şunları söyledi:

“Doğa, odada olduğum esnada kapalı olan kapıyı çok sert bir şekilde açarak odaya girdi. Bana, 'Seni öldüreceğim, bugün bu evden ölün çıkacak' dedi. Ağlayarak yalvarmaya başladım. Elleri ile boğazımı sıkmaya başladı ve yatağa yatırdı. Boğazımı sıkmasından beni öldüreceğini anladım. Kendimi korumak için ayağımla Doğa'yı üzerimden ittim. Doğa birden odadan çıktı. Hemen kapıyı kilitledim ve polisi aramak için telefonu aldım. Tekme atıp, kapıyı kırarak, içeri girdi. Doğa'nın elindeki bıçağı görmemle bir anlık boşluktan faydalanıp, çığlık atarak apartman boşluğuna kaçtım.”

"HASTANEDE 11 GÜN YATTIM"

“Kaçtığım esnada arkamdan Doğa'nın koşarak geldiğini duydum. Arkam dönükken başımın üst kısmına bir darbe aldım. O an başımdan çıkan 'kırt' sesini ve sıcak kanı hissettim. Başımı ellerimin arasına alarak korumaya çalıştığımda arkamdan başıma, boynuma, enseme tekrar tekrar birçok defa bıçak sapladı. Bilincimi kaybettim. Kendime geldiğimde yerde yatar vaziyette, nefes alamıyordum. Yerde kan gölü vardı. Yerde yattığımda Doğa'nın sırtı bana dönüktü ve boğazına doğru kendisini bıçakladığını gördüm. Hastanede, akciğerim söndüğü için 11 gün yattım.”

"VÜCUDUMDA 50 BIÇAK DARBESİ VAR"

“Daha sonra kolumdan ameliyat oldum. Taburcu olduktan bir hafta sonra boğazımdaki bıçak darbesinden dolayı hayati tehlike ile gittiğim hastanede 16 gün tedavi gördüm. Şu an tedavim devam ediyor. Fakat vücut bütünlüğüm bozuldu. Başımın komple üst bölgesinde uyuşukluk mevcut. Sağ elimde iki parmağımda hareket kısıtlılığı vardır. Kaburgalarımda kırık mevcut. Vücudumda toplam 50 bıçak yarası var.”

"İDDİALARI DOĞRU DEĞİL, TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM"

Davanın 2'nci duruşması, bugün Çanakkale 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada şikayetçi E.Ü. ve tarafları avukatları hazır bulundu. Sanık Doğa Üçtepe, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Sanık Üçtepe, savunmasında, "E.Ü., benim ona saldırdığımı söylüyor. Şöyle bir durum var; tartışmamızın başladığı yer yatak odası. Eşim sinirlenip, kapıyı çarparak odadan çıktı. Kapıyı çarpmasına bağlı olarak kapının pervazından sorun oldu. Kapıyı kırıp, girdiğimi iddia ediyor, dolayısıyla ifadesi doğru değil. Uzun süredir tutukluyum tahliyemi istiyorum" dedi.

Daha sonra şikayetçi ve sanık avukatları dinlendi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, dosyadaki eksiklikleri giderilmesi için duruşmayı 15 Eylül'e erteledi.