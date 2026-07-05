Çanakkale'de hastane tuvaletinde bebek cesedi bulundu
Ezine ilçesindeki bir hastane tuvaletinde, poşet içinde 15 saat önce dünyaya geldiği tahmin edilen erkek bebek cesedi bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Çanakkale'de vicdanları yaralayan bir olay meydana geldi...
Ezine Devlet Hastanesi Acil Servisinde sabah saatlerinde kaydedilen olay tüyler ürpertti.
İddiaya göre, acil servisin erkek tuvaletinde bir poşet içerisinde, yenidoğan erkek bebek cesedi bulundu.
ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI
Ölü bulunan bebek için Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli süreç başlatıldı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yenidoğan bebeğin ailesini bulmak için geniş çaplı inceleme başlattı.
GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEDE
Hastanenin giriş, çıkış ve acil servis içindeki güvenlik kameraları ile hastane çevresindeki kamera görüntüleri inceleme altına alındı.
Bebeğin cenazesi otopsi yapılmak üzere Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
15 SAAT ÖNCE DOĞDUĞU TAHMİN EDİLİYOR
Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ise Ezine Devlet Hastanesinde yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma da çok yönlü olarak devam ediyor.
Yenidoğan erkek bebeğin yaklaşık 15 saat önce dünyaya geldiği ileri sürüldü.