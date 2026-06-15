Çanakkale'de orman yangını
Ezine ilçesinde bozuk ormanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
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Yaz aylarının gelmesiyle ormanlar yeniden tehdit altında.
Yükselen hava sıcaklıkları ve düşük nem, orman yangını riskini ciddi şekilde artırırken Çanakkale'den ilk yangın haberi geldi.
EZİNE'DE ORMAN YANGINI
Ezine ilçesi Erenler mevkiindeki bozuk ormanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, 2 söndürme uçağı, çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi.
Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)