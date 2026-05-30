Çanakkale'de tünelde seyir halindeki otomobil yandı
Çanakkale-İzmir kara yolundaki Troya Tüneli'nde seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Otomobil kullanılamaz hale gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Çanakkale-İzmir kara yolundaki Troya Tüneli'nde, dün saat 22.00 sıralarında bir araçta yangın çıkması üzerine kısa süreli panik yaşandı.
Küçükkuyu'dan Ayvacık yönüne giden S.K.'nin kullandığı 10 ACU 903 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
ARAÇ TRAFİĞİ DURDURULDU
S.K., hemen durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri tünelde araç trafiğini durdurdu.
ÖLÜ VE YARALI YOK
Yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Yaralının olmadığı yangında otomobil ise kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)