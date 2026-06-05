Çanakkale'de yol kontrolünde 33 düzensiz göçmen yakalandı: 2 organizatöre gözaltı
Çanakkale Çan kırsalında yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, durdurdukları bir araçta 33 düzensiz göçmen yakaladı. Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
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Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çekiçler köyü yakınlarında yol kontrolü yaparken bir büyük aracı durdurdu.
Arama yapan jandarma ekipleri, araçta ülkeye yasa dışı yollardan girmiş 33 düzensiz göçmen yakaladı.
2 GÖZALTI
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)