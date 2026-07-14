Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner hakkında tutuklama talebi

CHP'li belediyelerde yaşanan yolsuzluk skandalları Türkiye gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda tutuklama ve gözaltı gerçekleştiriliyor.

Son operasyonun adresi ise Ankara'nın Çankaya Belediyesi oldu.

29 KİŞİ YAKALANDI

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başsavcılık koordinesinde yürütülen bir soruşturma kapsamında 'suç örgütü kurma', 'suç örgütüne üye olma", 'rüşvet alma ve verme' ile 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarına yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile birlikte toplam 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ekiplerin sabah saatlerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerden 29'u yakalandı.

BELEDİYE BAŞKANI YURDA DÖNÜŞÜNDE GÖZALTINA ALINDI

Operasyon sırasında yurt dışından olduğu tespit edilen Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ise Türkiye'ye dönüşü sırasında Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı.

7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Zirvesi esnasında, Çankaya Belediye Başkanı Güner’in İspanya'da tatilde olduğu iddia edilmişti.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner gözaltına alındı

HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hüseyin Can Güner ile 29 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık sorgularının tamamlanmasının ardından Güner'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İFADESİNDE GÖREV SÜRESİNCE MAL VARLIĞINDA ARTIŞ OLMADIĞINI SAVUNDU

Başkan Hüseyin Can Güner'in, yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında emniyette verdiği ifade ortaya çıktı.

Geçimini nasıl sağladığı ve mal varlığına ilişkin soruları yanıtlayan Güner, gelirinin belediye başkanlığı maaşı, belediye meclisi huzur hakkı ödemeleri ve miras yoluyla kendisine intikal eden bir daireden elde ettiği kira gelirinden oluştuğunu söyledi.

Üzerine kayıtlı taşınır ve taşınmaz malların tamamının belediye başkanlığı görevine başlamadan önce edinildiğini belirten Güner, görev süresi boyunca mal varlığında bu kapsamda bir artış olmadığını savundu.