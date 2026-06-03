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Çankırı'da tekel bayi önünde kendilerini uyaran polise bıçakla saldırdılar

Alkollü oldukları belirtilen 3 şahıs, kendilerini uyaran sivil polis memuruna bıçakla saldırmaya çalıştı. Olayda polis memuru yaralanmazken, 3 şahıs gözaltına alındı.

İHA İHA
Çankırı'da tekel bayi önünde kendilerini uyaran polise bıçakla saldırdılar
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Çankırı'da akılalmaz olay...

Abdülhalik Renda Mahallesi Zafer Caddesi üzerindeki bir tekel bayisinden çıkan alkollü şahıslar, çevrede gürültü yaptı.

POLİSE BIÇAKLA SALDIRDILAR

Gürültü üzerine şahısları uyarmak isteyen sivil bir polis memuru, şüphelilerin bıçaklı saldırı girişimiyle karşı karşıya kaldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

3 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Ekiplerin müdahalesiyle şüpheliler kontrol altına alındı.

Olayda polis memuru yaralanmazken, gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)