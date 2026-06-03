Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları tanıtıldı

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Fenerbahçe'nin 2026-27 sezonunda giyeceği formalar tanıtıldı...

Sarı-lacivertli kulübün yaptığı lansmanda, 120. yıla özel 'Çubuklu', 'Sarı-beyaz çubuklu' ve 'Lacivert' forma tasarımlarına yer verildi.

Sarı-lacivert çubuklu forma, ana forma olacak.

Sarı-beyaz çubuklu ve lacivert formalar ise alternatif formalar olarak yer alacak.

"FENERBAHÇE RUHUNDAN YAPILDI"

Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda "Bu forma, unutulmayan zaferlerden,​ gelip geçmeyenlerden, modadan, yağmurluktan,​ vazgeçilmez bir tutkudan,​ Fenerbahçe ruhundan yapıldı.​​ Yeni sezon adidas x Fenerbahçe forması, Fenerbahçe'nin 120 yılından yapıldı.​​" denildi.

İşte Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği formalar...