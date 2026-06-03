Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları tanıtıldı
Fenerbahçe'nin 2026-27 sezonunda giyeceği formalar resmen belli oldu. Sarı-lacivertli kulübün yaptığı lansmanda 120. yıla özel 'Çubuklu', 'Sarı-beyaz çubuklu' ve 'Lacivert' formalar yer aldı.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Fenerbahçe'nin 2026-27 sezonunda giyeceği formalar tanıtıldı...
Sarı-lacivertli kulübün yaptığı lansmanda, 120. yıla özel 'Çubuklu', 'Sarı-beyaz çubuklu' ve 'Lacivert' forma tasarımlarına yer verildi.
Sarı-lacivert çubuklu forma, ana forma olacak.
Sarı-beyaz çubuklu ve lacivert formalar ise alternatif formalar olarak yer alacak.
"FENERBAHÇE RUHUNDAN YAPILDI"
Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda "Bu forma, unutulmayan zaferlerden, gelip geçmeyenlerden, modadan, yağmurluktan, vazgeçilmez bir tutkudan, Fenerbahçe ruhundan yapıldı. Yeni sezon adidas x Fenerbahçe forması, Fenerbahçe'nin 120 yılından yapıldı." denildi.
İşte Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği formalar...
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi