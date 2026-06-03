Oleksandr Zubkov, AEK'ya transfer oldu!

Trabzonspor'da beklenen ayrılık gerçekleşti...

Bordo-mavili ekip, Ukraynalı oyuncusu Oleksandr Zubkov'un Yunanistan Ligi ekiplerinden AEK'ya transfer olduğunu duyurdu.

Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildiride, Zubkov'un 4 milyon euro artı 500 bin euro bonusla transfer olduğu açıklandı.

ZUBKOV'UN AYRILIĞI RESMİYET KAZANDI

Son olarak ise bordo-mavililerin, Zubkov'un bir sonraki satışından yüzde 10 pay alacağı da öğrenildi.

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı bildirimi şu şekilde:

“"Profesyonel futbolcumuz Oleksandr Zubkov'un, AEK Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; AEK Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 4.000.000.-EUR ödeme yapacaktır. Ayrıca; AEK, Kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 500.000.-EUR ile futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin %10'unu ödeyecektir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla."”

57 MAÇTA 12 GOL ATTI

29 yaşındaki oyuncu, bordo-mavili kulübe Shakhtar Donetsk'ten Şubat 2025'te katılmıştı.

Zubkov, Trabzonspor ile geçirdiği 1,5 sezonda 57 maça çıkarken, 12 kez fileleri havalandırmayı başarmıştı.

Ukraynalı oyuncu, ayrıca Karadeniz temsilcisiyle 1 defa Türkiye Kupası sevinci yaşadı.