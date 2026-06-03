Oleksandr Zubkov, AEK'ya transfer oldu!
Trabzonspor, Oleksandr Zubkov'un Yunanistan Ligi takımlarından AEK'ya transfer olduğunu açıkladı. Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan bildirimde, transferin mali detayları da paylaşıldı.
Trabzonspor'da beklenen ayrılık gerçekleşti...
Bordo-mavili ekip, Ukraynalı oyuncusu Oleksandr Zubkov'un Yunanistan Ligi ekiplerinden AEK'ya transfer olduğunu duyurdu.
Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildiride, Zubkov'un 4 milyon euro artı 500 bin euro bonusla transfer olduğu açıklandı.
ZUBKOV'UN AYRILIĞI RESMİYET KAZANDI
Son olarak ise bordo-mavililerin, Zubkov'un bir sonraki satışından yüzde 10 pay alacağı da öğrenildi.
Trabzonspor'un KAP'a yaptığı bildirimi şu şekilde:
“"Profesyonel futbolcumuz Oleksandr Zubkov'un, AEK Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; AEK Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 4.000.000.-EUR ödeme yapacaktır. Ayrıca; AEK, Kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 500.000.-EUR ile futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin %10'unu ödeyecektir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla."”
57 MAÇTA 12 GOL ATTI
29 yaşındaki oyuncu, bordo-mavili kulübe Shakhtar Donetsk'ten Şubat 2025'te katılmıştı.
Zubkov, Trabzonspor ile geçirdiği 1,5 sezonda 57 maça çıkarken, 12 kez fileleri havalandırmayı başarmıştı.
Ukraynalı oyuncu, ayrıca Karadeniz temsilcisiyle 1 defa Türkiye Kupası sevinci yaşadı.Oleksandr Zubkov, AEK takımına transfer oluyor