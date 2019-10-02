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Çantasındaki OGS cihazından her güzergahta para kesildi

İsmail Gözütok, otobüs yolculuğunda çantasında gezdirdiği OGS cihazından, tüm güzergâhlarda 373 lira kesildiğini öğrendi.

DHA | 02.10.2019 - 15:22..
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Çantasındaki OGS cihazından her güzergahta para kesildi

25 Eylül'de internetten bulduğu bir otomobili satın almak için İstanbul'dan Manisa'ya otobüsle seyahat eden İsmail Gözütok, OGS cihazını çantasına, çantayı ise otobüsün bagajına koydu.

Ertesi sabah erken saatlerde Manisa Otogarı'nda inen Gözütok, satın alacağı otomobilin sahibi ile buluştu, pazarlık yaptı ve otomobili satın aldı. Daha sonra otomobilinin plaka bilgilerini OGS cihazını satın aldığı bankaya göndererek, cihazını yeni otomobil plakasına tanımlattıran Gözütok, yolculuğa başladıktan sonra gördüğü ilk akaryakıt istasyonuna girdi.

TÜM KÖPRÜ VE OTOYOLLARDAN ARAÇLA GEÇMİŞ GİBİ PARA KESİLDİ

Burada mobil bankacılık sistemini kullanarak araç ve OGS cihazı bilgilerini kontrol etmek isteyen İsmail Gözütok, İstanbul'dan Manisa'ya yolculuk yaptığı güzergâhlardaki tüm paralı otoyol ve köprü geçişlerinin kendi adına kayıtlı OGS cihazından ücretlendirildiğini görerek, büyük şaşkınlık yaşadı. Gözütok, "Toplam 373 lira para benden kesilmiş. Manisa'dan otomobili satın almadan geri dönmüş olsam 373 lira daha benden kesilecekti." dedi.

Çantadaki OGS ile otobüs yolculuğu pahallıya patladı

"MAĞDURİYETİM GİDERİLMEZSE YARGI YOLUNU KULLANACAĞIM"

İstanbul'a döndüğünde İstanbul-Manisa arasındaki ücretli otoyol ve köprü işletmeleri ile irtibat kurmaya çalıştığını söyleyen Gözütok; "Bu güzergahta ayrı ayrı 4-5 firmanın ücretlendirme yaptığını söylediler. Tek tek tüm bu firmalarla görüşülerek tarafıma bilgi verileceği söylendi. Biz dilekçelerimizi yazarak, gerek bankaya gerekse ücretlendirmeyi yapan tüm firmalara müracaat ettik. Sonucu bekliyoruz. Zaten OGS cihazımdan çekilen paraları da bugün banka kredi kartımın son ödeme günü olması sebebiyle bankaya ödedim. Eğer mağduriyetim giderilmezse yargı yolunu kullanacağım." dedi.

Çantasındaki OGS cihazından her güzergahta para kesildi

BANKA YETKİLİLERİ DE ŞAŞIRDI

OGS cihazını satın aldığı bankaya da müracaat yaptığını söyleyen Gözütok, "Banka yetkilileri de şimdiye dek böyle bir olayla karşılaşmadığını söyleyerek, şaşkınlıklarını ifade ettiler. Hatta müşterilerini de bu konuda bundan sonra uyaracaklarını dile getirdiler." diye konuştu.

Çantasındaki OGS cihazından her güzergahta para kesildi

Çantasındaki OGS cihazından her güzergahta para kesildi

Çantasındaki OGS cihazından her güzergahta para kesildi

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