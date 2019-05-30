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Çataloluk kilisesini defineciler sardı

Sivas’ın Suşehri ilçesi sınırları içerisinde yer alan 8 asırlık Çataloluk kilisesini, defineciler tahrip ediyor. Defineciler tarafından kilisenin ayakta kalmayı başaran direklerinin altı oyuldu.

İHA | 30.05.2019 - 12:47..
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Defineciler, Sivas’ın Suşehri ilçesi Çataloluk köyünde bulunan tarihi kiliseyi tahrip etmeye devam ediyor.

YIKILMA TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA

Kilisenin her yanını delik deşik eden defineciler, kilisenin ayakta kalmayı başaran direklerinin de altını oydular. Altı oyulan direkler ayakta güçlükle ayakta dururken, kilise ise tamamen yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya.

Çataloluk kilisesini defineciler sardı

ANADOLU'YA GİREN İLK TÜRKLER TARAFINDAN DA KULLANILDI

Köy sakinleri definecilerin sürekli kiliseye hazine aradığını, kilise duvarlarına ve temellerine zarar verdiklerini belirtip, tedbir alınmasını istediler. Çataloluk köyünde 700 ile 800 yıl önce inşa edildiği düşünülen kilisenin Anadolu’ya ilk giren Türkler tarafından da kullanıldığı düşünülüyor.

Çataloluk kilisesini defineciler sardı

KORUMA ALTINA ALINDI

Kilise, Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 1989 yılında 433 sayılı kararıyla tescil edilerek, koruma altına alındı.

Çataloluk kilisesini defineciler sardı

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