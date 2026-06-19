Çekmeköy'de boşanmış eski bir çiftin cansız bedenleri bulundu

İstanbul Çekmeköy'e bağlı Taşdelen Mahallesi'nde bir sitenin bahçesinde bir kadın ile bir erkeğin hareketsiz yattığı gören çevredeki insanlar, durumu 122 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrol sonucu iki kişinin de hayatını kaybetmiş olduğu tespit edildi.

BOŞANDIKLARI TESPİT EDİLDİ

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından hayatını kaybedenlerin kimlikleri tespit edildi.

36 yaşındaki S.Ö. ile 31 yaşındaki Ş.A.'nın geçmişte evli oldukları, boşandıkları ortaya çıktı.

İki kişinin cansız bedenleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

OLAY ÖNCESİ TARTIŞMA YAŞANMIŞ

Polislerce yapılan çalışma sonucunda, olay öncesinde binada tartışma yaşandığı tespit edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.