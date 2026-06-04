Çekmeköy'de egzotik hayvan kaçakçılığı soruşturması: 11 papağan ile 25 sürüngene el kondu

İstanbul Çekmeköy'de yasa dışı egzotik hayvan kaçakçılığı ihbarı üzerine işlem başlatıldı.

Doğu Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, Çekmeköy'deki adrese kolluk ekipleriyle birlikte baskın yaptı.

BASKINDA HAYVANLAR BULUNDU

Adreste gerekli izin ve belgelere sahip olmayan hayvanlar tespit edildi.

Baskın sonucunda 6 makav, 3 kakadu, 1 jako ve 1 amazon papağanı olmak üzere toplam 11 papağan ile 5 Kaledonya gekosu, 6 leopar gekosu, 9 kirpikli geko, 2 bukalemun, 1 uromastyx, 1 iguana ve 1 sakallı ejder olmak üzere toplam 25 sürüngene el konuldu.

KORUMAYA ALINDI

Koruma altına alınan hayvanların ilgili birimlere teslim edildi.

Sorumlu kişi hakkında ise ilgili mevzuat kapsamında idari para cezası yazıldı.