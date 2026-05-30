Çelik'ten duygulandıran bayram duası

Depremin izlerini hâlâ taşıyan Adıyaman’da bayram dayanışması bu kez sanat dünyasından geldi. Şarkıcı Çelik, kentte gerçekleştirdiği ziyaretlerde hem esnafla bir araya geldi hem de vatandaşların yaşadığı ekonomik sıkıntılara doğrudan destek sağladı.

ESNAFIN VERESİYE BORÇLARI KAPATILDI

Kent merkezinde bakkal ve küçük işletmeleri ziyaret eden sanatçı, mahalle sakinlerinin veresiye defterlerini inceledi. Yapılan incelemelerin ardından birçok vatandaşın borcu sanatçı tarafından kapatıldı.

Yaklaşık 500 bin TL tutarındaki borcun ödenmesi, hem esnaf hem de bölge halkı tarafından büyük memnuniyetle karşılandı.

DUYGULANDIRAN DUA

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Çelik, yaptığı dua ile de takipçilerini duygulandırdı:

"Adıyaman’da kalbime huzur veren, halkımızla kucaklaştığım, ihtiyaç sahibi evlerin ve gönüllerin kapılarını çaldığım, paylaştığım ve şükrettiğim bir bayram geçiriyorum."

DEPREM BÖLGESİNDE YÜZ YÜZE DESTEK ZİYARETİ

Çelik, ziyaretleri sırasında vatandaşlarla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Deprem sonrası yaşanan ekonomik ve sosyal zorlukları dinleyen sanatçı, bölge halkının yanında olduklarını vurguladı.

Sanatçı, Adıyaman’da yaşanan acının unutulmaması gerektiğini belirterek dayanışmanın önemine dikkat çekti.

BAYRAMDA KURBAN DAYANIŞMASI

Bayram sürecinde yardım faaliyetlerini sürdüren Çelik, Adıyaman’da kurban kesimi gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine et dağıtımı yapılmasını sağladı. Ayrıca farklı deprem illerinde de yüzlerce küçükbaş hayvanın kesilerek dağıtım sürecine dahil edildiği belirtildi.

YAKLAŞIK 300 KURBANLIK ORGANİZE EDİLDİ

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan sanatçı, yaklaşık 300 küçükbaş kurbanın kesim ve dağıtım sürecinin organize edildiğini duyurdu. Etlerin öncelikli olarak yetimhanelere ve depremzede ailelere ulaştırıldığı ifade edildi.

DAYANIŞMA MESAJI: “ACILAR UNUTULMAMALI”

Çelik, yaptığı açıklamalarda deprem bölgesinde yaşananların unutulmaması gerektiğini vurgulayarak destek çalışmalarının süreceğini belirtti.

Adıyamanlı vatandaşlar ise yapılan yardımların yalnızca maddi değil, manevi anlamda da büyük bir destek olduğunu ifade ederek sanatçıya teşekkür etti.